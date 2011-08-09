Двое воспитанников интерната совершили 110 краж и грабежей

Ялтинские правоохранители задержали 2 воспитанников джанкойской школы-интерната 13 и 14 лет, на счету которых 110 краж и грабежей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

Подростки самовольно покинули интернат и отправились путешествовать по Крыму. Они совершали карманные кражи и грабили магазины, офисы и квартиры на юге полуострова.

Против двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - "кража, совершенная повторно" и "кража, соединенная с проникновением в жилище", а также по статье 186 УК - "грабеж".

Один из мальчиков после вынесения приговора будет отбывать наказание в местах лишения свободы для несовершеннолетних, срок ему определит суд.

Второй грабитель еще не достиг возраста, с которого начинается уголовная ответственность, поэтому после оценки судом его деяний, парня отправят на обучение в симферопольскую спецшколу-интернат.