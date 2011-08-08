Хмельнитчина: принята программа по обеспечению медкадрами

Депутаты Хмельницкого областного совета приняли областную программу обеспечения медицинских заведений кадрами на 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на очередной сессии в пятницу.

Целью программы является улучшение кадрового обеспечения лечебно-профилактических заведений области, в частности, повышение уровня укомплектованности врачебных должностей заведений районного звена и сельских медицинских заведений, а также укомплектование фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов кадрами младших медицинских специалистов.

Основной задачей программы является мотивация медицинских кадров к работе в заведениях сельской местности, в том числе: улучшение материально-технической базы сельских лечебно-профилактических заведений; обеспечение жильем врачей и младших медицинских специалистов, работающих в заведениях районного звена, в т.ч. сельской местности; активная профориентационная работа среди сельской молодежи с целью целевого направления на учебу в высшие медицинские учебные заведения всех уровней аккредитации.

Запланированный объем финансирования программы составляет 30,8 млн. грн., в том числе: из областного бюджета –1,4 млн. грн., из районных (городских) бюджетов – 29,4 млн. грн.

Справка УНИАН. В лечебно-профилактических заведениях Хмельницкой области системы Минздрава Украины и в заведениях подготовки кадров работает 5056 врачей и 13149 младших медицинских специалистов. Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами в заведениях области составляет 81%. В сельских врачебных амбулаториях укомплектованность - 66,7%, районных больницах – 79,1%, участковых – 75,3%.

Свободными остаются на конец 2010 года 398,25 врачебных должностей. Кроме того, 23,8% работающих врачей – люди пенсионного возраста.