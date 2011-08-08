В Черкассах психически больной юноша поджег квартиру

В Черкассах вчера около 21.40 психически больной юноша поджег квартиру, после чего забаррикадировал вход в нее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, 20-летний внук домохозяйки, пребывая в реактивно-агрессивном состоянии, выгнал из квартиры своих родственников, после чего поджег все три комнаты. Чтобы помешать действиям пожарных, прибывших на место по вызову, на входе в квартире он построил из мебели настоящую баррикаду.

Информация о пожаре в оперативно-диспетчерскую службу МЧС поступила с опозданием. Поэтому, когда на место события прибыли первые пожарные подразделения, квартира на пятом этаже была полностью охвачена огнем, а люди из квартир, расположенных выше, оказались в огненной ловушке. Чтобы попасть в охваченные огнем помещения, пожарным пришлось привлекать автомобильную и штурмовую лестницы.

Из-за сложности пожара и большой угрозы жизни людей по гарнизону был объявлен повышенный номер вызова. Для спасения людей на пожаре работало сразу пять специальных звеньев газодымозащитной службы. Из-за насаждения деревьев и отсутствия свободного подъезда к дому спасатели не смогли задействовать для эвакуации людей специальную технику, и вынуждены были спасать жильцов с помощью лестниц.

Из опасной зоны удалось эвакуировать 11 человек, среди которых были 2-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Виновный в поджоге юноша задержан и передан медикам специализированной бригады скорой помощи.

В ликвидации пожара и эвакуации людей было задействовано 8 единиц пожарных и специальных автомобилей.