Многим кажется, что дети из других семей плохо воспитаны и мало едят

Проведя исследование, ученые из центра YouGov при поддержке благотворительного общества Action for Children установили: родители нередко подкармливают чужих детей или предлагают им погостить на летних каникулах, полагая, что дома их не кормят должным образом или за ними плохо присматривают, пишет The Telegraph.

Данный вывод был сделан на основе опроса более 2000 родителей. Оказалось, одна четверть родителей уверена, что на каникулах за детьми хуже следят, а вот в учебное время их хоть кормят и опекают в школе. Каждый седьмой родитель настолько переживал по поводу чужих детей, что давал им пищу, а каждый десятый предлагал переночевать.

По подсчетам благотворительного общества, в Великобритании за 10% детей плохо следят (им не оказывается должный уход, уделяется мало внимания, их неправильно кормят, не обеспечивают чистой одеждой, гарантируя при этом безопасность и заботу). Особенно это ощущается в период летних каникул, подчеркивает руководитель общества Клэр Тикелл.

"Правительству необходимо разобраться с фактической безнадзорностью в семьях, и не сокращать на лето кружки и прочие занятия для детей. Для некоторых детей это может быть очень важно", - подчеркивает Тикелл.

meddaily.ru