В Ровно открыто общежитие для детей без родительской опеки

Первое областное социальное общежитие открыто в Ровно по улице Петра Могилы, 57.

Общежитие будет обеспечивать жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в возрасте от 15 до 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в возрасте от 18 до 23 лет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ананий БУЧАК, специалисты будут предоставлять жильцам общежития психологические, социально-педагогические, юридические, социально-экономические и информационные услуги.

Было отмечено, что это социальное общежитие – пока единственное на всю область. В Украине их создано уже 20.

В общежитии сможет проживать до 30 человек, а предельный срок их пребывания здесь составляет 3 года. Подавляющий контингент жильцов – дети, которым по окончании интернатов негде жить и у которых нет семьи.

Во время строительства социального общежития учитывали все, чтобы молодым людям жилось комфортно. Здесь они могут готовить вместе еду и отдыхать.

В течение трех лет, а именно столько имеет право находиться ребенок в общежитии, он должен научиться самостоятельно о себе заботиться. За это время платить за жилье молодым людям не придется.