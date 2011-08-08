В Ровно открыто общежитие для детей без родительской опеки
В Украине таких 20
Первое областное социальное общежитие открыто в Ровно по улице Петра Могилы, 57.
Общежитие будет обеспечивать жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в возрасте от 15 до 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в возрасте от 18 до 23 лет.
Как сообщил корреспонденту УНИАН директор областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ананий БУЧАК, специалисты будут предоставлять жильцам общежития психологические, социально-педагогические, юридические, социально-экономические и информационные услуги.
Было отмечено, что это социальное общежитие – пока единственное на всю область. В Украине их создано уже 20.
В общежитии сможет проживать до 30 человек, а предельный срок их пребывания здесь составляет 3 года. Подавляющий контингент жильцов – дети, которым по окончании интернатов негде жить и у которых нет семьи.
Во время строительства социального общежития учитывали все, чтобы молодым людям жилось комфортно. Здесь они могут готовить вместе еду и отдыхать.
В течение трех лет, а именно столько имеет право находиться ребенок в общежитии, он должен научиться самостоятельно о себе заботиться. За это время платить за жилье молодым людям не придется.