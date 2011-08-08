В Павлограде 17-летняя беременная жестоко убила родную бабушку
В тот же день родила
В Павлограде Днепропетровской области 17-летняя беременная девушка жестоко убила родную бабушку – 73-летнюю пенсионерку.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, преступление было совершено 3 августа, однако тело женщины было обнаружено 6 августа. В тот же день внучка убитой родила своего второго ребенка.
Установлено, что девушка пришла навестить бабушку в ее квартиру и принесла лекарства. Внезапно между ними возникла ссора, во время которой внучка схватила кирпич и нанесла бабушке по голове шесть ударов, а затем перерезала ей горло кухонным ножом. С целью сокрытия следов преступления девушка решила сымитировать ограбление.
Следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Роженица находится в медицинском заведении под охраной и дает показания.