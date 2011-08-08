4-летний мальчик погиб, удушившись дверной веревкой
12:12, 08 августа 2011Новости регионов
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Трагедия в Винницкой области
В с. Васильевка Чечельницкого района Винницкой области 4-летний мальчик погиб вследствие удушения дверной веревкой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, мальчик выбегал из входной двери дома, и зацепился шеей за веревку, которая служила фиксатором неполного открывания двери, и погиб в результате асфиксии.
Тело внука без признаков жизни обнаружила бабушка. Врачи скорой помощи Чечельницкой центральной районной больницы констатировали смерть ребенка.
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