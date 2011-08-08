4-летний мальчик погиб, удушившись дверной веревкой

В с. Васильевка Чечельницкого района Винницкой области 4-летний мальчик погиб вследствие удушения дверной веревкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, мальчик выбегал из входной двери дома, и зацепился шеей за веревку, которая служила фиксатором неполного открывания двери, и погиб в результате асфиксии.

Тело внука без признаков жизни обнаружила бабушка. Врачи скорой помощи Чечельницкой центральной районной больницы констатировали смерть ребенка.