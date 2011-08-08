Вблизи Киева в Десне утонули двое детей

В Киевской области вблизи с. Литки Броварского района на реке Десна, по информации очевидцев, утонули двое детей (2003 и 2004 годов рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисковым работам привлечены подразделения оперативно-спасательной службы Броварского района, плавсредства и работники водолазно-спасательной станции, группа водолазов ГП „Мобильный спасательный центр”.

По состоянию на 7 часов утра 6 августа судьба детей остается неизвестной, поиски продолжаются.

Планируется дополнительное привлечение группы водолазов 1-го специального регионального центра быстрого реагирования МЧС.

Координацию поисковых работ осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.