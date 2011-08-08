В Луганске клоуны собирали средства для онкобольных детей

Представители общественных организаций, переодетые в клоунов, в воскресенье собирали благотворительные средства для онкобольных детей на улицах Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами акции «С улыбкой к детям» выступила группа творческой молодежи «Дети Росы» и несколько общественных организаций.

По словам представителя организаторов Альберта МОРОЗОВА, минимальный взнос для тех, кто хотел перевоплотиться в образ клоуна, составил 60 гривен.

«Часть денег мы потратили на приобретение грима, но остальные положили в благотворительный ящик. С этим ящиком клоуны ходили по центральным улицам Луганска и собирали средства для обольных детей, которые лежат в онкогематологическом отделении. Мы хотим обратить внимание общественности на проблему онкозаболеваний. Показать, что нынешняя луганская молодежь небезразличная к подобному роду проблемам», - сказал А.МОРОЗОВ.

По итогам акции, удалось собрать лишь 860 гривен 10 копеек. Все они будут переданы в областной благотворительный фонд «Дорога Жизни».