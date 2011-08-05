На Прикарпатье от укусов змей пострадали два человека
16:34, 05 августа 2011Новости регионов
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Состояние средней тяжести
На Прикарпатье от укусов змей пострадали два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Ивано-Франковской области, утром 4 августа в реанимационное отделение Верховинской центральной районной больницы после укуса змеи госпитализирована 54-летняя жительница села Шибене. Состояние потерпевшей - средней тяжести.
В тот же день 62-летнего жителя Яблунева Косовского района змея укусила в левую руку, когда тот складывал сено на собственном приусадебном участке. Потерпевшего доставили в Косовскую центральную районную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
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