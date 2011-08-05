На Прикарпатье от укусов змей пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Ивано-Франковской области, утром 4 августа в реанимационное отделение Верховинской центральной районной больницы после укуса змеи госпитализирована 54-летняя жительница села Шибене. Состояние потерпевшей - средней тяжести.

В тот же день 62-летнего жителя Яблунева Косовского района змея укусила в левую руку, когда тот складывал сено на собственном приусадебном участке. Потерпевшего доставили в Косовскую центральную районную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.