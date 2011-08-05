СЭС запрещает купание на 4 из 11 столичных пляжей

В Киеве на сегодняшний день временно запрещено купаться на четырёх из 11 пляжей и на 10 зонах отдыха возле воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Коммунальное предприятие «Плесо» напоминает, что из-за превышения санитарных показателей по результатам исследования воды поверхностных водоемов в июне-июле от районных СЭС получены постановления о временном запрещении купания на семи столичных пляжах из 11 существующих.

Однако, по состоянию на 3 августа 2011 года, решениями Главного государственного санитарного врача Днепровского района разрешено купание на пляжах «Детский», «Золотой» и «Венеция».

Таким образом, сегодня временно запрещено купаться на четырёх пляжах: «Передмостовая слободка», «Молодежный», «Тельбин», «Центральный» и на 10 зонах отдыха возле воды: «Довбычка», «Русановская коса», «Березняки», «Горбачиха», «Галерная», «Днепровская ривьера», «Троещина», «Десенка», «Верхняя» и «Наталка».

Запрет на купание в водоемах будет отменено по решениям районных СЭС, после нормализации показателей проб воды.

КГГА напоминает, что в соответствии с распоряжением КГГА «О подготовке зон отдыха к летнему сезону 2011р.», такие зоны отдыха как «Солнечная», «Веселка», «Совская балка» и «Синеозерная» вошли в список водоемов, не рекомендуемых для купания, из-за несоответствия санитарным нормам, недостаточного водообмена и открытого ливнестока.