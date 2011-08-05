В Донецком СИЗО не соблюдают конституционные права беременных

В Донецком следственном изоляторе не соблюдаются конституционные права женщин с детьми и беременных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, ссылаясь на результаты недавней прокурорской проверки условий содержания женщин с детьми и беременных в Донецком следственном изоляторе.

В сообщении подчеркнули, что проверка показала, что администрацией СИЗО не обеспечено соблюдение конституционных прав граждан и требований Закона Украины "Об охране детства".

Так, например, в одной из камер, где находится 8 человек, не создано надлежащих условий для содержания детей раннего возраста. Помещение не оборудовано вентиляцией. Из-за непрекращающейся стирки и сушки постельного и детского белья в камере парко и душно, потолок и стены от сырости покрыты грибком. Камера не оборудована необходимой для роста и развития детей мебелью, в частности, не хватает 2 детских кроватей, пеленального стола, развивающих игрушек.

По данным прокуратуры, не обеспечено право матерей с детьми на прогулку. Вместо ежедневной двухчасовой прогулки, предусмотренной законом, женщины с детьми получают возможность гулять лишь раз в трое суток и то, всего один час. К тому же, прогулочный двор не оборудован навесом для защиты от осадков, что делает невозможными прогулки во время непогоды. Противоречит Конституции и то, что в местах предварительного заключения женщины лишены возможности получения акушерской и педиатрической помощи.

В пресс-службе констатировали, что за период с 2009 по июнь 2011 года в Донецком следственном изоляторе находилось 16 беременных, у 4 из которых состоялись роды. За время пребывания под стражей ни одна женщина акушером-гинекологом не наблюдались, протекание беременности не контролировалось.

В прокуратуре акцентировали, что администрацией изолятора не обеспечено право детей на жизнь и охрану здоровья.

Так, например, один из детей, находящийся в СИЗО с матерью, двухлетний Богдан, болеющий гипохромной анемией, невзирая на низкий показатель уровня гемоглобина, не получает лечение специальными железосодержащими препаратами.

В связи с отсутствием детских весов не контролируется прибавка детей в весе.

Дети не прививаются по календарю, матери не получают консультации по выкармливанию и психомоторному развитию детей.

Введения прикормов и новых продуктов в питание для детей первого года жизни, медицинскими работниками не контролируется. Прикормы готовятся матерями из ограниченного набора продуктов, которые получают из передач родственников. Это также исключает получение детьми кисломолочных продуктов и творога, ведь эти продукты могут быть приготовлены лишь в специальных условиях молочных кухонь.

Проверкой также установлено, что все женщины, родившие детей во время своего заключения, не получают предусмотренной государством материальной помощи.

В целом, администрацией Донецкого СИЗО проблема содержания детей не изучалась, выделение бюджетных средств для улучшения условий содержания детей не инициировалось, деятельность медицинской части при предоставлении медицинской помощи детям и беременным женщинам, не контролировалась.

И.о. прокурора области Валерием КОРШИКОВЫМ внесено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности, заключено в сообщении.