Черниговщина: привлечены к ответственности работники СЭС

В Черниговской области прокуратура привлекла к ответственности 14 работников санитарно-эпидемической службы за ненадлежащий надзор в детских оздоровительных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, проверки прокуратуры органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы засвидетельствовали ненадлежащий санитарно-эпидемический надзор в детских оздоровительных заведениях и заведениях общественного питания области.

Факты ненадлежащего контроля санитарно-эпидемиологической службы по качеству питания, срокам хранения продуктов, соблюдения санитарных и технологических правил при организации питания установлены в оздоровительных лагерях и заведениях общественного питания Чернигова, Прилук, Сосницкого, Козелецкого, Куликовского, Репкинского районов области.

В целом по результатам проверки прокуратурой внесены 23 документа реагирования, по которым к ответственности привлечены 14 работников санэпидемслужбы.

Прокурорская проверка также установила, что только после пищевого отравления 21 ребенка в детском физкультурно-спортивном лагере "Колос" Менского района санитарно-эпидемическим обследованием в заведении выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Прокурор Менского района возбудил уголовное дело по факту невыполнения работниками лагеря обязанностей по охране здоровья детей, также привлечены к дисциплинарной ответственности 4 работника районной санэпидемстанции.