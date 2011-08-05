На Тернопольщине бешеная лиса напала на корову

В Тернопольской области бешеная лиса напала на корову.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Тилявка Шумского района.

После того, как лиса укусила корову, ее поймали, убили, а тушку отправили ветеринарам, которые выявили у лисы возбудитель бешенства.

В настоящее время принимается решение об утилизации коровы, а также обследования частных хозяйств, на которые тоже могла проникнуть лиса.

Как сообщал УНИАН, в июле в Тернопольской области в городе Скалат Подволочиского района были госпитализированы 10 человек, которые контактировали с бешеной собакой, для курса вакцинации от бешенства. Этот пес укусил 10-летнюю девочку, а вскоре погиб.

В июне в селе Сапанов Кременецкого района от бешенства погибли две коровы.