На Тернопольщине бешеная лиса напала на корову

14:15, 05 августа 2011
Новости регионов
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Второй случай бешенства

В Тернопольской области бешеная лиса напала на корову. 

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Тилявка Шумского района.

После того, как лиса укусила корову, ее поймали, убили, а тушку отправили ветеринарам, которые выявили у лисы возбудитель бешенства.

В настоящее время принимается решение об утилизации коровы, а также обследования частных хозяйств, на которые тоже могла проникнуть лиса.

Как сообщал УНИАН, в июле в Тернопольской области в городе Скалат Подволочиского района были госпитализированы 10 человек, которые контактировали с бешеной собакой, для курса вакцинации от бешенства. Этот пес укусил 10-летнюю девочку, а вскоре погиб.

В июне в селе Сапанов Кременецкого района от бешенства погибли две коровы. 

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