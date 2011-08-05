В Херсоне горит дом: пожарные пытаются тушить, но бъет током

В историческом центре Херсона – на пешеходной улице Суворова горит так называемый дом Суворова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облуправления МЧС в Херсонской области, возгорание ориентировочно произошло в 11.00. Сигнал дежурному МЧС поступил в 11.23. Причины пожара пока неизвестны.

По состоянию на 12.30 пожар еще не потушен. Тушением занимаются уже расчеты 7 пожарных машин МЧС.

По информации пожарных, возникают проблемы с тушением огня, поскольку здание не отключено от электроснабжения, и пожарных при заливании бьет током.

Справка УНИАН. Дом Суворова на улице Суворова – один из самых известных «именных» домов в Херсоне. Когда именно дом был построен, неизвестно, но установлен факт, что в 1786 году по указанию графа Потемкина дом был выкуплен у некоего премьер-майора Гарина. Покупался он для жительства генерал-майора Александра Самойлова (1744-1814), который был воспитателем дочери Потемкина и императрицы Екатерины II – Елизаветы ТЕМКИНОЙ.

В 1792 году А.Самойлов был назначен генерал-прокурором и государственным казначеем и покинул Херсон. 10 ноября 1792 года командующим войсками в Екатеринославской губернии и Таврической области назначен Александр Суворов, который и занял опустевший дом. В Херсон он прибыл лишь в начале января 1793 года и пробыл до конца мая 1794 года. Таким образом, домом Суворова это здание было лишь полтора года.

Позднее здание было перепланировано, и в нем размещались гражданские присутственные места. Левый флигель занимали уездные присутственные места, правый – типография.