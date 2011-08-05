В Крыму женщина попала в реанимацию после укуса каракурта
Симптомы проявляются поздно
В Крыму женщину укусил ядовитый паук, пострадавшая доставлена в реанимацию.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел в Ленинском районе полуострова днем 4 августа.
Каракурт укусил 60-летнюю женщину во дворе частного дома.
Карета «скорой помощи» отвезла пострадавшую в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Министерство здравоохранения Крыма 1 августа сообщало о 10 пострадавших от каракуртов в регионе с начала года.
По данным медиков, укушенное место может не опухать. Через некоторое время на месте укуса возникает интенсивная резкая боль, которая распространяется в область живота, груди и поясницы, затрудняется дыхание. Наступает сильное психическое возбуждение, укушенный испытывает сильное беспокойство и страх. Нередко наблюдается удушье.