Херсонщина: нашли тело 4-летнего мальчика, что потерялся 1 августа
Причины смерти не сообщают
В Херсонской области нашли тело 4-летнего мальчика, который потерялся 1 августа во время выпаса скота.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, тело ребенка 3 августа около 23.55 было обнаружено местным жителем в воде Ягорлицкого залива в районе между селами Очаковское и Краснознаменка в Голопристанском районе.
Причины смерти ребенка пока не сообщаются.
По факту гибели ребенка проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, 1 августа во время выпаса вместе с дедом скота возле поселка Очаковское Голопристанского района исчез 4-летний мальчик.
В поисках пропавшего ребенка были задействованы более 100 человек.
Село Очаковское находится в километре от Ягорлицкого залива Черного моря.