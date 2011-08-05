Херсонщина: нашли тело 4-летнего мальчика, что потерялся 1 августа

В Херсонской области нашли тело 4-летнего мальчика, который потерялся 1 августа во время выпаса скота.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, тело ребенка 3 августа около 23.55 было обнаружено местным жителем в воде Ягорлицкого залива в районе между селами Очаковское и Краснознаменка в Голопристанском районе.

Причины смерти ребенка пока не сообщаются.

По факту гибели ребенка проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, 1 августа во время выпаса вместе с дедом скота возле поселка Очаковское Голопристанского района исчез 4-летний мальчик.

В поисках пропавшего ребенка были задействованы более 100 человек.

Село Очаковское находится в километре от Ягорлицкого залива Черного моря.