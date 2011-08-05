Одещина: рабочие получили ожоги каустической содой

На заводе в Одесской области двое рабочих получили химические ожоги ног.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 3 июля в 10.30 от дежурного райгосадминистрации поступило сообщение о том, что в с. Степановка Раздельнянского района на совместном предприятии «Витмарк Украина» в цехе по розливу сока в упаковки тетрапак два механика, 49 и 42 лет, получили ожоги ног.

Как выяснилось, мужчины ремонтировали машины по розливу сока. В это время опрокинулась 200-литровая кадка, которая стояла неподалеку. В ней хранилась каустическая сода, которая использовалась для дезинфекции машин по розливу. В результате контакта с содой 42-летний мужчина получил ожоги 8% поверхности тела, 49-летний - 5%.

Сейчас пострадавшие находятся в травматологическом отделении Раздельнянской районной больницы, состояние их здоровья удовлетворительное.