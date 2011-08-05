Серьезных нарушений в пищеблоках детских лагерей Киева нет

Серьезных нарушений в ходе проверок санитарного состояния оздоровительных лагерей Киева не выявлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, по поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА специалисты Главного управления по вопросам защиты прав потребителей в течение июня и июля проводили внеплановые проверки пищеблоков детских заведений отдыха.

Такие проверки прошли во внегородском заведении оздоровления и отдыха детей «Спутник-1» КП «Киевпасстранс», в оздоровительном лагере «Лидер» ООО «Оздоровительный лагерь «Лидер», в заведении детского санаторно-оздоровительного лагеря «Пуща-Водица» ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины, в детском оздоровительном лагере «Лесной» Киевской городской организации профсоюза работников органов Государственной налоговой службы, в детском оздоровительном лагере «Антей» ГП «Антонов» и в государственном заведении детского оздоровительного лагеря «Свитанок» Государственного управления делами.

Как отметили в Главном управлении по вопросам защиты прав потребителей КГГА, администрации всех проверенных детских заведений предоставили паспорта на право эксплуатации объектов и ориентировочные двухнедельные меню, согласованные районными СЭС Киева. Основные требования выполняются - санитарное состояние производственных, торговых и складских помещений удовлетворительное, медосмотр работниками пройден своевременно, недовеса в блюдах не установлено.

“Правда, некоторые нарушения были. Так, оборот продовольственного сырья для приготовления блюд был без необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре, без сопроводительных документов, которые удостоверяют качество и безопасность продукции”, - отмечается в сообщении.

Качество и безопасность продовольственного сырья и питания и в дальнейшем остается на контроле Главного управления, заверили в КГГА.