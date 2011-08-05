Более трети проб воды из Днепра не соответствуют норме

Более трети проб воды из Днепра в Запорожье не соответствуют нормам по бактериологическим показателям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии со ссылкой на главного врача городской санэпидемстанции Владимира ХОМУТОВА, «при осуществлении контроля за качеством воды в Днепре в местах организованного и неорганизованного отдыха населения зарегистрировано 36,7% отклонений от гигиенических нормативов по бактериологическим показателям».

При этом, по данным В.ХОМУТОВА, «бактериологические показатели воды реки Днепр и «Гребного канала» на всем протяжении оздоровительной зоны Коммунарского района Запорожья превышают показатели санитарных норм и правил в десятки и сотни раз».

На сегодняшний день санэпидемстанцией водопользование в районе оздоровительной зоны данного района города (находящегося ниже остальных по течению Днепра) запрещено.

Как сообщалось, вчера главный санитарный врач Киева Ярослав ОРТИНСКИЙ заявил, что в Киеве закрыли для купания все пляжи, поскольку вода в Днепре не соответствует нормам по бактериологическим показателям. Качество воды ухудшилось из-за проливных дождей.