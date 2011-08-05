В Севастополе пляжи и морская вода беспокойства не вызывают

Специалисты Санитарно-эпидемиологической службы Севастополя нынешним летом не видят «каких-то больших проблем с состоянием морской воды», и санитарно-гигиеническое состояние пляжей города у них «особого беспокойства не вызывает».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник отдела санитарно-гигиенического мониторинга Севастопольской СЭС Владимир СМИРНОВ.

По утверждению представителя городской СЭС, состояние морской воды на всех городских пляжах исследуется еженедельно, в основном - на бактериологический показатель, а также на санитарно-химический. «Сейчас усилен контроль в отношении холерного вибриона, в связи со случаями его обнаружения в Мариуполе. Но лето не такое жаркое, как в прошлом году, и в целом мы в этом году не видим каких-то больших проблем с морской водой», - сказал В.СМИРНОВ.

Единственное, по информации начальника отдела, 20 июля на пляже «Хрустальный» было обнаружено отклонение качества морской воды по микробиологическим показателям, в связи с чем главным врачом СЭС Ленинского района было вынесено постановление о временном запрете купания. Однако, как добавил В.СМИРНОВ, «при повторных пробах воды были получены хорошие результаты, и данное постановление было отменено».