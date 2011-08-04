Луганщина: в результате вспышки метана пострадали 26 горняков

Сегодня в 11.40 в г. Красный Луч Луганской области на шахте "Краснокутская" (ГП "Донбасс Антрацит") произошла вспышка метана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

По их данным, вспышка метана произошла на горизонте 110-120 метров во время включения лебедки для демонтажа лавы пласта.

В тот момент в шахте находились 224 горняка, на аварийном участке – 37.

По предварительной информации, пострадали 26 горняков. Из них 5 - получили ожоги средней степени тяжести. Еще 21 - незначительные.

На месте работают 3 отделения Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Работы на шахте не приостанавливались.