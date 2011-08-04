Бывший десантник разбил бутылкой голову 3-летней девочке

В Днепропетровске 22-летний бывший десантник разбил голову трехлетней девочке стеклянной бутылкой.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа на Монастырском острове. Установлено, что отец девочки сделал замечание компании молодых людей, которые отмечали День десантных войск и были в состоянии алкогольного опьянения. В результате возник конфликт, во время которого один из бывших десантников бросил стеклянной бутылкой в отца, но попал в голову ребенка.

После этого началась драка, в результате которой телесные повреждения были нанесены и отцу девочки.

В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации детской клинической больницы.

Злоумышленник был задержан милицией сегодня утром. По факту преднамеренного нанесения тяжелых телесных повреждений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются другие участники инцидента на Монастырском острове.