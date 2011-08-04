В Донецке пьяный мужчина ранил на улице годовалого ребенка, гулявшего со своей мамой.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, по данным правоохранительных органов, 38-летний местный житель, без постоянного места работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из незарегистрированного спецсредства, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, на улице сделал выстрел в сторону 33-летней местной жительницы, которая неподалеку гуляла вместе со своим годовалым сыном.

В результате этого мальчик получил телесные повреждения, он госпитализирован.

Принятыми мерами правонарушитель задержан. Спецсредство изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).