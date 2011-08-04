Сумщина: от отравления бледной поганкой умер 29-летний москвич

В Сумской области от отравления грибами умерли двое мужчин, в том числе, 29-летний житель Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, второй умерший – пожилой житель Лебединского района области. Оба употребили в пищу бледную поганку.

По словам заведующей инфекционным отделением Ахтырской райбольницы Татьяны ЯРЕМЧУК, трагедия с иностранцем произошла в понедельник, 1 августа, около 21:30.

«Признаки отравления бледной поганкой не проявляются в течение длительного времени, а когда появляются симптомы, медицина помочь уже не может. К сожалению, яд фаллоидин, содержащийся в бледной поганке, успел проникнуть в кровь больного. Из-за сильной интоксикации пострадали печень и почки, пошел необратимый процесс в организме, и медицина оказалась бессильна», - сообщила Т.ЯРЕМЧУК.