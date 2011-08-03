Крым: задержали краеведа, который снимал детское порно

Сотрудники милиции задержали 54-летнего жителя Симферополя, который снимал обнаженных детей, выставлял их фото и видео в Интернете и организовывал для иностранцев эротические туры на полуостров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

«Мужчина имеет научную степень, преподавал в крымских вузах, на его счету множество научных публикаций, книг и статей в области краеведения, экологии, отдыха и туризма», - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители пока установили личности пятерых юных порноактеров, им 10-15 лет. Все дети из неполных семей. Мальчики позировали обнаженными за мороженое, аттракционы, игрушки, подарки, походы в кафе и Интернет-клубы, оплату мобильных телефонов. Старшим подросткам порнорежиссер платил от 500 до 700 долл. за фильм, сам при этом получал за детское порно по несколько тысяч долларов.

Крымчанин создал сайт, где выкладывал на продажу фото обнаженных детей и видеофильмы с участием несовершеннолетних, ресурс был ориентирован на иностранного пользователя и размещался на канадском сервере, то есть закрыт для просмотра в Украине и России. Кроме того, на сайте указывались контактные телефоны, по которым заинтересовавшиеся детским порно иностранцы могли связаться с режиссером и заказать организацию фото- или видеосессии в Крыму.

«Иностранец мог "заказать" понравившихся мальчиков, что называется, вживую, при этом он оплачивал все организационно-транспортные расходы. По его желанию, к примеру, могли организовываться встречи с детьми на берегу моря, нудистских пляжах, в саунах, в разных живописных уголках Крыма», - сказано в пресс-релизе.

Один из таких заказчиков был недавно задержан в Крыму. Мужчина - подданный Великобритании, живет в Австралии, ему за 50. Австралиец приехал в Украину со своей видеокамерой, фотоаппаратом и ноутбуком. В Крыму он не только заказывал место съемки, но и участвовал в них, а также проводил самостоятельно, записывая детей на камеру.

Иностранцу в настоящее время вменяются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

О задержании иностранца крымские правоохранители уведомили консульство Австралии в Украине. На днях он общался по телефону с послом.

Задержанный крымчанин, отец двоих взрослых детей, в содеянном уже признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 301 УК Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Ее санкция от пяти до десяти лет тюрьмы.