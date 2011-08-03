Харьковщина: на трассу вылилось около тонны соляной кислоты

На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся грузовик, перевозивший раствор соляной кислоты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ДТП произошло вчера около 21.50.

По данным милиции, 40-летний водитель грузового автомобилю «Dоng Feng» перевозил три пластиковые емкости 10-процентного раствора соляной кислоты, весом около 1 тонна каждая. Неподалеку от села Коробочкино водитель не справился с управлением и автомобиль, съехав в кювет, перевернулся.

В результате этого были повреждены две бочки и произошла утечка около одной тонны раствора.

Сотрудники милиции окружили место разлива кислоты, и все время, пока велись работы по нейтрализации опасного вещества, осуществляли его охрану. В результате ДТП никто не пострадал, движение транспорта не прекращалось, угрозы безопасности граждан и окружающей среде нет.