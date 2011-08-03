В Мариуполе из холерного госпиталя выписаны все заболевшие

В городе Мариуполе Донецкой области из холерного госпиталя выписаны все заболевшие, на лечении остались только пятеро виброносителей холеры.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня, 2 августа, в Мариуполе с 29 мая (начала вспышки холеры) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

26 больных и 13 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения 3 отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

В настоящее время проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.

