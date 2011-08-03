Осуждена стоматолог, которая отказала в медпомощи больному

В Севастополе решением Ленинского районного суда к двум годам исправительных работ приговорена врач-стоматолог, которая отказала в медицинской помощи больному.

Как сообщил заместитель прокурора города Сергей ЛЕВИН, в 2007 году севастополец Д. получив на пляже травму головы, обратился в отделение ургентной помощи городской больницы к дежурному врачу-стоматологу Р. Однако та не предоставила молодому человеку необходимую медицинскую помощь, более того, Р . отказала Д. в оказании помощи трижды - даже тогда, когда в больницу молодого человека доставила "Скорая помощь".

Позже Д. написал заявление на имя главного врача медучреждения, сообщив также, что очередной стоматолог требовала деньги и не оказала помощь.

По данному факту была проведена служебная проверка, материалы которой направлены в прокуратуру Ленинского района для привлечения Г. к уголовной ответственности. Результатом стало уголовное дело, в ходе рассмотрения которого в суде полностью подтвердилось, что у Г. не было уважительных причин для отказа в предоставлении медицинской помощи, поскольку кабинет неотложной стоматологической помощи обеспечивается всеми материальными ресурсами для проведения первичной хирургической обработки.

Врач не имел права требовать денежные средства с больного, обязана была оказать первую неотложную медицинскую помощь бесплатно, так как городская больница - это коммунальное учреждение, а право больного на получение первой неотложной медицинской помощи закреплено в действующем законодательстве. Кроме того, должностная инструкция обязывает врача-стоматолога кабинета неотложной помощи оказывать первую врачебную помощь, а по показаниям - квалифицированную и специализированную помощь всем, кто обращается в кабинет неотложной помощи по поводу травматических повреждений мягких тканей лица.

Заместитель прокурора также сообщил, что подобный случай был далеко не первым в служебной деятельности Г., ранее на врача уже неоднократно поступали главному врачу жалобы от пациентов, в том числе в связи с вымогательством у них денежных средств.

Ленинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Украины (непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, обязанным, согласно установленным правилам, оказать такую ​​помощь, если ему заранее известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного), и приговорил к наказанию в виде 2 лет исправительных работ. Учитывая, что со дня совершения преступления прошло более двух лет, Р. освобождена от наказания в связи с истечением срока давности.