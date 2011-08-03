Осуждена стоматолог, которая отказала в медпомощи больному
Годы исправительных работ уже истекли
В Севастополе решением Ленинского районного суда к двум годам исправительных работ приговорена врач-стоматолог, которая отказала в медицинской помощи больному.
Как сообщил заместитель прокурора города Сергей ЛЕВИН, в 2007 году севастополец Д. получив на пляже травму головы, обратился в отделение ургентной помощи городской больницы к дежурному врачу-стоматологу Р. Однако та не предоставила молодому человеку необходимую медицинскую помощь, более того, Р . отказала Д. в оказании помощи трижды - даже тогда, когда в больницу молодого человека доставила "Скорая помощь".
Позже Д. написал заявление на имя главного врача медучреждения, сообщив также, что очередной стоматолог требовала деньги и не оказала помощь.
По данному факту была проведена служебная проверка, материалы которой направлены в прокуратуру Ленинского района для привлечения Г. к уголовной ответственности. Результатом стало уголовное дело, в ходе рассмотрения которого в суде полностью подтвердилось, что у Г. не было уважительных причин для отказа в предоставлении медицинской помощи, поскольку кабинет неотложной стоматологической помощи обеспечивается всеми материальными ресурсами для проведения первичной хирургической обработки.
Врач не имел права требовать денежные средства с больного, обязана была оказать первую неотложную медицинскую помощь бесплатно, так как городская больница - это коммунальное учреждение, а право больного на получение первой неотложной медицинской помощи закреплено в действующем законодательстве. Кроме того, должностная инструкция обязывает врача-стоматолога кабинета неотложной помощи оказывать первую врачебную помощь, а по показаниям - квалифицированную и специализированную помощь всем, кто обращается в кабинет неотложной помощи по поводу травматических повреждений мягких тканей лица.
Заместитель прокурора также сообщил, что подобный случай был далеко не первым в служебной деятельности Г., ранее на врача уже неоднократно поступали главному врачу жалобы от пациентов, в том числе в связи с вымогательством у них денежных средств.
Ленинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Украины (непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, обязанным, согласно установленным правилам, оказать такую помощь, если ему заранее известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного), и приговорил к наказанию в виде 2 лет исправительных работ. Учитывая, что со дня совершения преступления прошло более двух лет, Р. освобождена от наказания в связи с истечением срока давности.