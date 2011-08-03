В леса Крыма никого не пускают
13:22, 03 августа 2011Новости регионов
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Еще не ушла угроза пожаров
Посещение лесных массивов Крыма будет разрешено, когда спадет угроза пожаров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ.
«По Крыму стоит пятый уровень пожароопасности, и конечно, вообще никого не пускают в лесные массивы. Как только там пройдут дожди, как только напряжение спадет, то, конечно, в лес смогут ходить», - сказал В.СИВЕЦ.
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