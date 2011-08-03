В леса Крыма никого не пускают

Посещение лесных массивов Крыма будет разрешено, когда спадет угроза пожаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ.

«По Крыму стоит пятый уровень пожароопасности, и конечно, вообще никого не пускают в лесные массивы. Как только там пройдут дожди, как только напряжение спадет, то, конечно, в лес смогут ходить», - сказал В.СИВЕЦ.