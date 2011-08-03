Донетчина: выявлено и уничтожено 4 тыс кустов конопли

В Донецкой области сотрудники СБУ выявили и уничтожили 4 тыс. кустов конопли.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, незаконный посев конопли находился на территории Славянского района Донецкой области. Плантация площадью почти 1,5 гектара была тщательным образом скрыта в лесополосе в отдалении от населенных пунктов. Кроме того, около плантации во временном сооружении сотрудники СБУ совместно с работниками милиции выявили высушенную коноплю и инструменты, предназначенные для культивирования и ухода за растениями. Правоохранители изъяли около 4 тысяч кустов и задержали 32-летнего хозяина участка, который выращивал коноплю и производил из нее «канабис». Как выяснилось, этот мужчина уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.