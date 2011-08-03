Во Львовской области муж после ссоры с женой взорвал дом

Во Львовской области 55-летний мужчина после ссоры с женой взорвал дом.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 30 июля к работникам милиции обратилась 55-летняя жительница одного из сел в Мостисском районе, которая сообщила, что в этот день ее избил муж.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что между мужем и женой возник спор относительно права собственности на дом, во время которого «муж, отсоединив газовый шланг конвектора, допустил утечку газа в одной из комнат кирпичного жилого дома и зажег зажигалку».

По информации милиции, произошел взрыв газа, в результате которого были повреждены входные двери и окна дома.

В результате взрыва пострадал хозяин помещения и его 32-летний односельчанин, который в это время находился в доме. Пострадавшие с ожогами лица и рук госпитализированы в больницу.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 55-летний мужчина находился на лечении во Львовской психиатрической больнице.