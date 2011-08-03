На прошлой неделе в Киеве закрыты 7 пляжей

На протяжении прошлой недели в Киеве специалисты Государственной санэпидслужбы закрыли 7 пляжей, на которых качество воды не отвечало нормативам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 1 августа закрыты пляжи: "Центральный" и "Тельбин" в Днепровском районе; "Молодежный", "Венеция", "Детский", "Предместная слободка", "Золотой", а также зона отдыха «Троещина» в заливе р. Десенка.

Были исследованы 174 пробы речной воды. Отклонение от стандарта выявлено в 5 пробах речной воды по индексу ЛКП на пляжах "Центральный" и "Тельбин", "Венеция" и "Молодежный" на острове Долобецкий, "Предместная слободка" в Днепровском районе, зонах отдыха на р. Десенка. Там запрещено купание, территория находится под надзором санэпидслужбы.

В целом, по информации Минздрава, в Киеве на этот период из 11 пляжей и зон отдыха, которые расположены на р. Днепр, 7 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие, это пляжи: "Предместная слободка" и "Золотой" в Гидропарке, и "Венеция" и "Молодежный" на острове Долобецкий в Днепровском районе, "Центральный" на острове Труханов в Днепровском районе, "Вербный" на озере в Оболонском районе, "Пуща-Водица" на 5-7 линии на пруду р. Горенка в Оболонском районе.

Однако, отметили в Минздраве, упомянутые пляжи, кроме "Центрального", работают в соответствии с постановлением о временном запрещении купания.

В то же время, 4 пляжа имеют паспорта: "Детский" в Гидропарке Днепровского района, "Тельбин" и "Радуга" на озерах в Днепровском районе, "Черторой" в парке Дружбы народов Деснянского района.