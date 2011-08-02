Полтавщина: в лагере у 48 детей еще наблюдаются симптомы РВИ

В селе Михайловка Диканьского района Полтавской области в детском оздоровительном заведении “Спутник” по состоянию на 1 августа выявлено 48 детей с симптомами респираторной вирусной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Как сообщает официальный сайт Министерства образования и науки, молодежи и спорта, у 11 больных обнаружен антиген аденовирус, окончательный диагноз устанавливается. В ведомстве еще раз подчеркнули, что информация о пищевом отравлении детей в лагере не отвечает действительности.

«В лагере находится 173 ребенка, в изоляторе детей нет. Установлено медицинское наблюдение за всеми детьми, проводится осмотр детей и термометрия. Дети, которые имели симптомы заболевания, получив своевременно медицинскую помощь, чувствуют себя хорошо. Лагерь работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в «Спутнике» Полтавской областной санитарно-эпидемиологической службой, нарушений не выявлено ни в обеспечении водой, ни в питании, ни в условиях проживания и отдыха детей.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Управление МЧС в Полтавской области сообщило, что 50 детей из оздоровительного лагеря «Спутник» обратились в медпункт за помощью с симптомами: боль в горле, рвота, повышенная температура (37,5-37,8 С).

Детям был установлен диагноз – «вирусная инфекция». Им на месте была оказана медицинская помощь, в больницы детей не отправляли.

В лагере начали работу специалисты Полтавской городской санэпидемстанции и медицинских заведений Полтавы.

Из-за возникшей паники родители забрали детей из лагеря, по состоянию на 1 августа в «Спутнике» находилось 173 ребенка из 303.