В Киеве пропала 9-летняя девочка (фото)

Девятилетняя Инна Лукьянович из Днепродзержинска гостила в Киеве у бабушки с дедушкой с середины июня. В воскресенье, 31 июля, между 17.30 и 18.00 она вышла из дома на улице Красной, 32, направившись на Соломенский рынок. Увы, до сих пор о её судьбе родным ничего не известно. В столице с ровесниками она не общалась.

На вид Инне 9-10 лет, рост 130-135 сантиметров, полненькая; волосы тёмно-русые длиной до колен, собраны в хвост; лицо овальное, глаза светлые, нос небольшой. Была одета в голубое платье с бирюзой и узором в области груди, обута в розовые тапочки. При себе имела около 120 гривен.

Граждан, владеющих информацией, которая может поспособствовать в поисках девочки, правоохранители просят связаться с Соломенским райуправлением милиции Киева по телефонам 0(44)275-33-00, 245-78-09 или 102.

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