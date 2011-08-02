Херсонщина: трое человек отравились канализационными газами

В Херсонской области трое коммунальщиков отравились испарениями во время ремонта в канализационном коллекторе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 1 августа около 9.00 бригада слесарей КП «Новоалексеевское домоуправление» из трех человек – два слесаря (1948 и 1951 гг. рождения) вместе с 51-летним главным инженером предприятия, прибыла для очистки канализационного коллектора от мусора и проведения ремонтных работ. Во время работы в коллекторе 63-летний рабочий потерял сознание, ему на помощь спустился его напарник, который также потерял сознание. Главный инженер попробовал им помочь, но, почувствовав головокружение, позвал на помощь водителя, который вместе с жильцами соседнего дома спасли потерпевших и вызывали «скорую».

63-летний слесарь госпитализирован в Геническую райбольницу с диагнозом «отравление канализационными газами». Другие от госпитализации отказались.

Проводится расследование по факту отравления рабочего.

Напомним, что это уже второй случай за последние 5 дней. 28 июля текущего года приемному отделению Каховской районной больницы было доставлено двух мужчин 1962 и 1993 гг. рождения – работников одного из местных предприятий, которое проводит ремонтные работы на канализационных системах в поселке Коробки Каховского района. Во время проведения технического обслуживания выгребного колодца работники получили отравление сероводородом. Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию больницы в состоянии средней тяжести.