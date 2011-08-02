В вырытой коммунальщиками яме утонула 2-летняя девочка

В Крыму двухлетняя девочка утонула в накопительной яме, которая уже долгое время находилась в разрытом состоянии - работники жилищно-коммунального хозяйства собирались проводить ремонтные работы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Трагедия произошла на днях в частном домовладении в селе Новоалексеевка Красногвардейского района.

Сотрудники милиции направили материалы проверки в районную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киевского района Симферополя недавно возбудила уголовное дело по факту нарушения техники безопасности из-за смерти жителя Симферополя, упавшего в вырытую под электрическую опору яму, которую работники фирмы не оградили и не осветили.