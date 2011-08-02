Девушек из Донецка вербовали для секс-услуг в Польше и Германии
Устанавливают весь список потерпевших
В Донецкой области сотрудниками милиции и Управления СБУ пресечена деятельность преступной группы, вывозившей девушек в ночные клубы Европы с целью их сексуальной эксплуатации.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, молодых украинок переправляли в Польшу и Германию под видом трудоустройства помощниками пекаря в хлебопекарни либо горничными. Именно так формулировалась цель поездки в анкете для открытия шенгенской визы, в реальности же девушек принуждали заниматься проституцией в ночных клубах, отмечают правоохранители.
Канал существовал почти три года, за это время были вывезены около 30 девушек.
В группу злоумышленников входили 4 человека: двое граждан Украины и двое - граждане Германии, один из которых регулярно посещал Донецкий регион.
По словам замначальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного УВД Андрея НЕБЫТОВА, процитированные в сообщении, «это один из немногих случаев, когда перекрыт весь канал поставки женщин для сексуальной эксплуатации, и возродиться самостоятельно он уже не сможет».
Для полной ликвидации канала и задержания всех участников преступной группы была разработана специальная операция, вместе с донецкими коллегами в ней приняли участие сотрудники УМВД Волынской области, а также представители СБУ в Донецкой области. Соответствующая информация была предоставлена в Интерпол и передана правоохранителям Германии.
«В результате слаженных действий совместных следственно-оперативных групп в Донбассе, была задержана вербовщица, а в Луцке – трафикёр из Германии и его украинский помощник, занимавшийся изготовлением документов», - рассказал А.НЕБЫТОВ.
Одновременно полицией Германии был задержан сутенёр, который обеспечивал сексуальную эксплуатацию девушек непосредственно в ночных клубах.
В составе преступной группы единственной женщиной была 25-летняя жительница одного из крупных городов Донецкой области, которая и подбирала девушек для вывоза за границу.
В настоящее время правоохранителями устанавливается полный список потерпевших, говорится в сообщении.