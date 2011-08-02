Виннитчина: 5-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

В г. Жмеринка Винницкой области в результате падения с третьего этажа жилого дома 5-летний мальчик госпитализирован в реанимацию районной больницы с тяжелыми травмами головы.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Винницкой области.

Первого августа 2011 года около 11 часов 5-летний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома.

Пострадавший был доставлено каретой скорой помощи в реанимационное отделение Жмеринской центральной районной больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.