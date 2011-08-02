Мать и бабушка пытались продать 2-летнего ребенка за 50 тыс грн

В одном из сел Старосинявского района Хмельницкой области работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в области задержали 25-летнюю женщину и ее 44-летнюю мать, которые пытались продать ребенка за 50 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила инспектор отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина ШУПРИГАН.

По ее словам, за мальчика, которому еще не исполнилось и двух лет, продавцы хотели получить 50 тысяч гривен, но покупатели начали торговаться и сбили цену до 40 тысяч.

«Бабушка мальчика, которая была инициатором продажи ребенка, объясняет свой поступок материальными трудностями, из которых уже давно не может выбраться ее семья. Ведь ни она, ни ее муж, нигде не работают, перебиваются случайными заработками, а «на шее» у них четверо несовершеннолетних детей и старшая дочь со своими детьми, которых она воспитывает без отца», - отметила К.ШУПРИГАН.

Она отметила, что потенциальным покупателям бабушка поставила единственное условие - только не на органы. А как приложение к ребенку предложила купить у нее еще старинную бронзовую статуэтку, которую она якобы выкопала у себя на огороде.

Правоохранители задержали женщин во время передачи ребенка и денег. Мальчика сразу же отправили в детское отделение Старосинявской центральной районной больницы для полного обследования, а его мать и бабушку задержали. Сейчас против обеих женщин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.