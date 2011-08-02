В Мариуполе из холерного госпиталя выписан еще один человек

В Мариуполь Донецкой области из холерного госпиталя выписан еще один вибрионоситель, и на сегодняшний день новых случаев заболевания холерой и вибрионосителей этой болезни выявлено не было.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 августа в Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

24 больных и 13 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

На сегодня в госпитале остаются на лечении двое больных и пять вибрионосителей, состояние их здоровья удовлетворительное.

По информации Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, вчера работниками Мариупольского горуправления МЧС был проведен агитационный рейд по рекам Кальчик и Кальмиус с целью информирования о запрете купания, ловли рыбы и ее потребления. Также в ходе рейда было распространено 20 соответствующих листовок и проведены беседы с отдыхающими по профилактике заболевания холерой.

В настоящее время проведение комплекса противоэпидемических мероприятий и мониторинг сложившейся ситуации продолжается.