В Севастополе реконструируют первую городскую больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА.

«15 августа начнутся работы, строители будут разбирать, демонтировать старое здание корпуса, где размещаются отделения ЛОР, челюстно-лицевой хирургии. До конца этой недели медики определяются, где будут временно размещаться эти отделения. Финансирование работ начнется в ближайшее время», - сказал губернатор.

По его словам, как и пообещал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе субботнего визита в Севастополь, две трети суммы, необходимой на реконструкцию отделения, будет финансироваться из государственного бюджета.

«Через год, а это уже мое обещание и севастопольцам, и Николаю Яновичу, будем открывать новый корпус», - добавил В.ЯЦУБА.

«Мы должны построить новые корпуса, сделать нормальную, главную больницу города. 40 млн. грн. дает государство, порядка 12 млн. грн. будем выделять из городского бюджета. Это один из главных итогов рабочей поездки в Севастополь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА», - сказал В.ЯЦУБА.

Он подчеркнул, что все проблемы медицины следует решать в комплексе. «Это не только новые корпуса и материально-техническое оснащение, это и бюджетное финансирование. Ненормально, когда 87% бюджетных средств уходит на выплату зарплаты. Сколько же больным остается? На лекарства, на питание, на содержание? Необходимо менять эту ситуацию. Как и бездумное ежегодное распределение, вернее, распыление средств по разным объектам - по чуть-чуть на разные больницы, поликлиники. Деньги рассасываются, результата не видно. Также нужно срочно закупать новые машины скорой помощи», - отметил В.ЯЦУБА.

*** Городская больница №1 построена в 1868 году, она является одним из ведущих медицинских учреждений Севастополя. В ней расположен стационар на 792 койки, также здесь работают 4 поликлиники и амбулатория семейной медицины. Больница является базой интернатуры для студентов высших медицинских заведений.