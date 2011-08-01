Фонд Ахметова создал еще один новый детский дом семейного типа

В Кривом Роге Днепропетровской области при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» создается новый детский дом семейного типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня семья СОКОЛЕНКО, в которой воспитываются 6 детей, из них 4 приемных, переедет в новый просторный дом, купленный за счет Фонда. На базе этой семьи с учетом новых условий, а это - жилая площадь 132,6 кв.м., общая площадь 181,8 кв.м., 6 жилых комнат, участок – 13 соток, сад, большой двор, поблизости больница, детский сад, школа - будет создан детский дом семейного типа.

На очереди в рамках меморандума о развитии семейных форм воспитания в Днепропетровской области, который был подписан в мае Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и областной госадминистрацией, - создание еще двух детских домов семейного типа.

Также совместно с облгосадминистрацией, общественными организациями, независимыми экспертами, представителями государственных органов Фонд разработал для области стратегию реформирования интернатных заведений. Информация обо всех детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, но подлежащих усыновлению, из области уже размещена на портале фонда по усыновлению http://sirotstvy.net.

Как отметили также в Фонде, Днепропетровская область стала первой в Украине областью, подписавшей меморандум о сотрудничестве в рамках программы Фонда «Сиротству – нет!». В этом регионе проводится активная работа по развитию семейных форм воспитания – детских домов семейного типа и приемных семей. В настоящее время в области функционирует 42 детских дома семейного типа и 255 приемных семей, где воспитываются 724 ребенка.

В 2009 году в ДДСТ и приемных семьях воспитывалось 6,1% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, от их общего количества. В 2010 году этот показатель вырос до 7,2%.