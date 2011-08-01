Николаевщина: двух девочек унесло на матрасе в открытое море

В зоне отдыха села Рыбаковка Березанского района Николаевской области на надувном матрасе унесло в открытое море двух девочек: 10-ти и 11-ти лет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел вчера, 31 июля, примерно в 11.30 - две супружеские пары, отдыхавшие на берегу, заметили, что надувной матрас, на котором находились их дети, понесло в открытое море.

Как отметили в УМЧС, одна из матерей позже объясняла, что неожиданно резко усилился ветер, и она не успела отреагировать на то, что матрас уносит в открытое море. В то же время, по словам других отдыхающих, которые оказались свидетелями происшествия, родители вообще не обращали внимания на детей. Посторонние люди, которые первыми обратили внимание на то, как быстро удаляется матрас с детьми, немедленно позвонили в службу спасения, говорится в сообщении.

На помощь пришли сотрудники подчиненной государственной пожарной части № 34 по охране Березанского района, которые догнали матрас примерно на расстоянии 1,5 километров от берега. Спасатели подъехали к детям на моторной лодке. Дети во время нахождения в открытом море вели себя спокойно, никто в воду не упал. На берегу девочек ждали врачи неотложной помощи, которые их успокоили и передали родителям.

По данным Центра пропаганды УМЧС Украины в Николаевской области, с начала нынешнего года в Николаевской области утонуло 44 человека, трое из них - дети.