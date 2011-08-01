Мужчина до смерти забил палкой своего брата-инвалида

В Сумской области в одном из сел Велико-Писаревского района 48-летний мужчина забил палкой до смерти родного брата-инвалида, прикованного к постели.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, в дежурную часть Велико-Писаревского райотдела милиции позвонила женщина и сообщила, что в доме ее матери, где живут еще два ее родных брата, нашла мертвым одного из них.

На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа во главе с первым заместителем начальника УМВД области Михаилом ПАЛЬКИНИМ.

Правоохранители установили: 47-летний мужчина умер насильственной смертью, которая наступила в результате полученных многочисленных тяжких телесных повреждений.

По словам матери погибшего, старший сын любил выпить и каждый день приходил домой выпивший. Тот день не был исключением: он пришел домой выпивший и сразу начал требовать денег на водку, а после отказа ударил мать. Все это происходило на глазах у младшего сына, который сделал брату замечание. Нетрезвый мужчина начал избивать его палкой и забил до смерти.

Виновника трагедии разыскали через два дня в соседнем селе. В содеянном мужчина сознался.

По данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело.