В Крыму на поле обнаружено 72 тысячи кустов конопли

На околице одного из поселков Крыма на поле обнаружено около 72 тысяч незаконно посеянных кустов конопли.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, установлено, что это поле открытого акционерного общества, которое арендует житель поселка, 1952 г.р., частный предприниматель.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).