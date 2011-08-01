В Мариуполе из холерного госпиталя выписаны два человека

В городе Мариуполе Донецкой области из холерного госпиталя выписаны два человека (один больной и один вибрионоситель), и на сегодняшний день новых случаев заболевания холерой и случаев вибрионосителей этой болезни выявлено не было.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня, 30.07.2011г, в г. Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

24 больных и 12 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения 3 отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

На сегодня в г.Мариуполе остаются на лечении двое больных и шестеро вибрионосителей, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.