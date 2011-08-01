В Евпатории задержали педофила

В Евпатории (Крым) по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки задержан 28-летний мужчина, который, по предварительным данным, ранее был судим за подобное преступление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.

Установлено, что мужчина подошел к девочке 27 июля. Ребенок проживает с 75-летней бабушкой. Вечером женщина отпустила внучку погулять в соседском дворе, периодически выглядывала в окно и контролировала, все ли в порядке, а примерно в 20 часов вышла на улицу, но девочку не нашла.

Позже малышка рассказала милиции, что к ней подошел дядя, которого она узнала, поскольку тот приходил к соседке, и предложил покатать на велосипеде. Девочка доверилась знакомому и согласилась.

Тот вывез ребенка за город и в кустах надругался над ребенком. После этого оставил девочку, а сам уехал. Ребенка подобрали на автодороге и передали оперативному дежурному горотдела неравнодушные люди.

28 июля по подозрению в совершении преступления мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней.

По предварительной информации евпаторийских правоохранителей, в 2002 году задержанный уже был судим по ч. 2 ст. 153 - насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах.

Проводится проверка.