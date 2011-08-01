Власть передаст УПЦ МП здание больницы в центре Днепропетровска

Днепропетровский городской совет передаст в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата здание больницы №10, расположенную на ул. Демьяна Бедного в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, решение о передаче этого здания, которое теперь является коммунальной собственностью, будет рассмотрено на ближайшей сессии Днепропетровского городского совета.

«Здание ранее принадлежало церкви и согласно закону должно быть возвращено религиозной общине. Ее помещение было приспособлено под больницу, в дальнейшем больницы в нем не будет», - отметил И.КУЛИЧЕНКО.

Мэр Днепропетровска выразил надежду, что церковь восстановит в этом здании Успенский собор, который ранее здесь существовал.

По словам директора Департамента здравоохранения Днепропетровского горсовета Александра РУДЯКА, сейчас в городе начинает реализовываться программа «оптимизации количества больничных коек».

«По нормативам в Днепропетровске должно быть 69 коек на 10 тысяч населения, а у нас сегодня 79,8 коек», - уточнил А. РУДЯК.

По его словам, медперсонал больницы планируется трудоустроить, поскольку в Днепропетровске сейчас дефицит врачей составляет 25%, медсестер – 27%.