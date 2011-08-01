Азаров пообещал построить в Макеевке современную больницу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал через год-полтора построить в городе Макеевке Донецкой области современную больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Макеевке на брифинге после посещения в больнице пострадавших в результате аварии на шахте им. Бажанова и побывав непосредственно на месте падения скипового ствола.

Н. АЗАРОВ сообщил, что вопрос строительства новой больницы в Макеевке уже обговаривался с председателем Донецкой областной госадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ.

«Мы с ним договорились построить в Макеевке современную больницу, и мы это сделаем», - сказал премьер-министр. При этом он добавил, что «уже сейчас запланировано… и в течение года, максимум, полутора, Макеевка будет иметь современную больницу».

Н. АЗАРОВ также отметил, что сегодня в Макеевской больнице №1 он «проведал тех людей, которым посчастливилось выжить» в результате обрушения ствола.

«К счастью, они (три женщины-машинистки грузового подъема, возрастом 58 лет, 52 года и 25 лет - УНИАН) находятся в достаточно удовлетворительном состоянии, и прогнозы по их выздоровлению хорошие».

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты и четверо (3 женщины и 1 мужчина) - получили травмы различной степени тяжести.

Женщины, состояние здоровья которых врачи оценивают, как средней тяжести, проходят лечение в горбольнице №1 Макеевки, а пострадавший мужчина-электрослесарь в тяжелом состоянии находится в Донецке, в центральной областной больнице им.Калинина.